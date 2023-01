Corriere Fiorentino incalza: “Servono rinforzi ma la società sembra proprio non sentirci”

Altro che speranze ritrovate. Neanche il clamoroso caso Juventus infatti ha tonificato la Fiorentina, talmente scialba e sfilacciata da uscire con le ossa rotte in una gelida notte in cui la vittoria poteva in qualche modo rilanciarla nella corsa europea. I fischi, inevitabili, del Franchi insomma sono solo una conseguenza delle figuraccia di ieri, specchio di una stagione mediocre che lascia ancora nel cassetto i sogni di gloria fiorentini.

Questa squadra, ormai è chiaro, avrebbe bisogno di rinforzi come il pane. Ma da questo orecchio la società pare proprio non sentirci e così Italiano dovrà fare di necessità virtù, sperando che chissà come Brekalo arrivi in forma (non gioca da ottobre), che Jovic e Cabral improvvisamente si sveglino cecchini e magari tirando fuori qualche idea migliore rispetto alla Fiorentina di questo inizio 2023. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

