Corriere Fiorentino, in programma vertice tra club e comune sul nuovo stadio entro il 10 agosto

In una lunga intervista sul Corriere Fiorentino, Michele Uva consigliere speciale di Palazzo Vecchio ha parlato del nuovo stadio. Uva è anche vicepresidente UEFA dal 2017 ed ha detto di aver parlato c...

A cura di Redazione Labaroviola 19 luglio 2019 14:15

Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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