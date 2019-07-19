Corriere Fiorentino, in programma vertice tra club e comune sul nuovo stadio entro il 10 agosto
In una lunga intervista sul Corriere Fiorentino, Michele Uva consigliere speciale di Palazzo Vecchio ha parlato del nuovo stadio. Uva è anche vicepresidente UEFA dal 2017 ed ha detto di aver parlato c...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2019 14:15
In una lunga intervista sul Corriere Fiorentino, Michele Uva consigliere speciale di Palazzo Vecchio ha parlato del nuovo stadio. Uva è anche vicepresidente UEFA dal 2017 ed ha detto di aver parlato con il sindaco Dario Nardella per pianificare le tempistiche dell'eventuale intervento. Un primo vertice tra il club ed il comune è in programma entro il 10 agosto. Sarà buttata giù una prima road map.