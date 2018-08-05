Corriere Fiorentino, in attacco troppi giocatori. Vlahovic rimarrà con i “big”. Gli altri...
Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell’edizione odierna, in attacco adesso la Fiorentina possiede: Simeone, Mirallas, Chiesa, Vlahovic, Thereau, Graiciar, Eysseric, Sottil, Montiel e Pjaca immi...
A cura di Redazione Labaroviola
05 agosto 2018 11:21
Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell’edizione odierna, in attacco adesso la Fiorentina possiede: Simeone, Mirallas, Chiesa, Vlahovic, Thereau, Graiciar, Eysseric, Sottil, Montiel e Pjaca imminente arrivo. I big ovviamente rimarranno ma gli altri in bilico potrebbero lasciare la Fiorentina, chi a titolo definitivo chi in prestito. Gli indiziati sono: Eysseric, Thereau, Graiciar e Sottil.