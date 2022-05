Corriere Fiorentino, il riscatto di Torreira è la priorità: pronto contratto fino al 2026

Per la Fiorentina il riscatto di Torreira è una priorità assoluta in vista della prossima stagione. Con una certezza: l’Arsenal nonostante le richieste viola non ha nessuna intenzione di fare sconti. Le parti ne stanno parlando e non appena il campionato sarà finito si incontreranno ancora. Per lui è pronto un contratto fino al 2026 sul quale esiste già una bozza d’accordo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, LA NOTTE DELLA FUGA DI VLAHOVIC, TRA TAMPONI E MAIL. LA PROCURA HA CHIESTO L’ARCHIVIAZIONE DEL CASO