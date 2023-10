La Fiorentina si presenta in casa del Napoli per provare a difendere il terzo posto e raggiungere la Juventus a -2 dall’Inter con una vittoria. I due giorni in più che la squadra di Garcia ha avuto dopo la sconfitta europea contro il Real Madrid di martedì possono fare tutta la differenza del mondo. E’ quindi un esame, sì, ma non definitivo per le ambizioni dei viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.