Corriere Fiorentino: “Il mercato della Fiorentina sarà basato sull’autofinanziamento, obiettivo non indebitarsi”

Ci sono gli obiettivi: “Proveremo a migliorare la squadra nei limiti che abbiamo”, in mezzo ci sono tutti quei nomi usciti, accostati alla Fiorentina. Ci sono dei parametri da rispettare, la risposta che non piacerà a tutti è nella parola autofinanziamento. Un concetto a molto antipatico ed incomprensibile ma che se interpretato bene serve per restare competitivi senza riempirsi di debiti. Servono competenza ma anche rapidità di esecuzioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

