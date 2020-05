L’eventuale ritorno in campo per la Fiorentina rappresenta un’incognita in più per il futuro di mister Iachini, che potrebbe giocarsi la riconferma nel finale di stagione. Fin da subito gran feeling con i tifosi anche se, molti di essi si auspicano per la prossima stagione un allenatore come Spalletti e Juric. Lo riporta Il Corriere Fiorentino.