Corriere Fiorentino: “Il Dall’Ara non è il Franchi, nessuno discute Italiano. Al Franchi sarà una bolgia”

La vittoria del Bologna contro la Fiorentina ha assunto anche un significato personale per Italiano

La vittoria del Bologna contro la Fiorentina ha assunto anche un significato personale per Vincenzo Italiano, ex allenatore viola, che ha esultato con entusiasmo davanti ai suoi tifosi dopo il fischio finale. Questo gesto ha scatenato la polemica del d.s. della Fiorentina, Daniele Pradè, che lo ha accusato di mancanza di rispetto, soprattutto in una giornata delicata per Palladino, assente per un grave lutto familiare. Italiano ha replicato, affermando di essere sorpreso dalla polemica e ribadendo il suo legame con Firenze, dove ha vissuto tre anni importanti.

L'esultanza finale, però, ha lasciato il segno nei tifosi viola, interpretata come una rivincita personale contro il suo passato. tensione si è poi amplificata sui social, con Dodò che ha promesso un'accoglienza infuocata per Italiano nella gara di ritorno a Firenze.

Erano stati proprio i padroni di casa a farsi vivi in zona tiro, e anche se sul piano della precisione le conclusioni di Dominguez e Pobega lasciano a desiderare Italiano si prodiga in suggerimenti continui. Il Dall'Ara non è il Franchi, alle sue spalle del tecnico rossoblu non c'è un parterre di tribuna che discute ogni scelta, ma non per questo Italiano resta seduto. Come da abitudine si confronta con il vice Niccolini ma soprattutto richiama in continuazione i suoi.

Quando Adli manda in porta Gudmundsson scatta in piedi per la linea difensiva troppo alta, ma la sofferenza è appena all'inizio perché di li a poco Kean trova la via del gol poi annullato. Un sussulto che rende la domenica di Italiano più complicata, anche perché sul finire di primo tempo s'infortuna Ndoye, fino a quel momento tra i più pericolosi del Bologna. Così è nell'intervallo che l'allenatore trova la mossa vincente, inserendo Ferguson che impiega pochissimo a entrare in partita. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/dodo-non-ha-accettato-lesultanza-di-italiano-per-la-vittoria-sei-stato-3-anni-con-noi-ci-vuole-rispetto/281004/