Corriere Fiorentino: "Il centrocampo è diventato un reparto che trascina con gol ed assist"

La Fiorentina ha trovato nel suo centrocampo la chiave per uscire dalla crisi

La Fiorentina ha trovato nel suo centrocampo la chiave per uscire dalla crisi e rilanciare la corsa europea. Tra infortuni, cambi di modulo e scelte di mercato, il reparto di Palladino si è trasformato nel vero motore della squadra, con Fagioli, Cataldi e Mandragora protagonisti di una crescita costante. Con un mix di tecnica, esperienza e dinamismo, la Fiorentina ha costruito un reparto solido e versatile, pronto a trascinare la squadra nella fase cruciale della stagione. Se la Viola vuole continuare a sognare, il suo centrocampo dovrà continuare a fare la differenza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.