Arriva l’Epifania, e tutte le feste si porta via. Sia chiaro, il girone d’andata chiuso al quarto posto, e in piena zona Champions, resta. Così come la consapevolezza che, se aiutata, questa squadra può provare a giocarsela fino alla fine. È proprio questo, il punto. Perché i limiti prima o poi vengono al pettine (soprattutto quando mancano certi giocatori) e, senza rinforzi, sarà dura restare in corsa su tutti i fronti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.