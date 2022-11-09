Corriere Fiorentino: “Gonzalez salvo sorprese sarà tra i convocati dell’Argentina: voci insistenti su un suo addio”

Caso Gonzalez, in Serie A l'argentino ha giocato solo 186'

A proposito, tra i convocati dell'Argentina ci sarà (salvo sorprese dell'ultim'ora) anche Nico Gonzalez. Uno che, da inizio stagione, in serie A ha messo insieme la misera di 186' e che, nonostante da giorni ormai sia tornato ad allenarsi col gruppo, è rimasto per l'ennesima volta fuori dai convocati (come Gollini, out per affaticamento muscolare). Non a caso, in vista di gennaio, si fanno sempre più forti le voci su una possibile partenza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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