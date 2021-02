Corriere Fiorentino, Gattuso? Torna la Fiorentina, piace a Commisso. Sarri, resta viva l’ipotesi

Mentre la società fa quadrato intorno a squadra e tecnico affinché nessuno si distragga si delineano gli scenari che porteranno Commisso e la dirigenza a scegliere il nuovo allenatore. La stessa ipotesi di un inserimento di Prandelli nei quadri dirigenziali non è stata mai del tutto scartata, e in effetti consentirebbe di non rinunciare alle competenze di Prandelli pur avviando da zero un nuovo ciclo sportivo.

Sottotraccia il club si sta già guardando intorno, di fatto riprendendo alcuni sondaggi già avviati in tempi passati. Sono infatti almeno un paio i profili di riferimento per quella che potrebbe essere la nuova guida tecnica, e se di Maurizio Sarri si era già parlato a lungo nei giorni in cui i viola meditavano l’esonero di Iachini, il nome di Rino Gattuso è d’attualità. In particolare il riferimento del tecnico a presunte richieste d’incontro, poi declinate, ha posto la Fiorentina tra le prime indiziate. Di Gattuso Commisso ne aveva già parlato e adesso che il rapporto con De Laurentiis si è fatto teso non ci sarebbe da stupirsi se la Fiorentina tornasse a farsi viva.

Diverso il discorso Sarri, da sempre considerato il tecnico ideale per avviare un progetto a lunga scadenza. L’allenatore toscano vicino a una rescissione con la Juve ancora non arrivata si svincolerà a giugno e di recente ha rispedito al mittente le avance del Marsiglia. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

