Corriere Fiorentino: “Frigo pieno ma pancia vuota. Ma per andare in Champions servono rinforzi”

Col «frigo pieno», ma con la pancia (almeno per ora) vuota. Del resto, che alla lunga l’emergenza avrebbe presentato il conto, si poteva immaginare. Con buona pace di chi, anche poco prima del 3-0 di ieri, diceva che «se la Fiorentina è quarta un motivo ci sarà». Un peccato di presunzione, che con il Napoli si è abbattuto su squadra e allenatore con la speranza che tutti, adesso, abbiano capito che per restare aggrappati ai sogni (Champions, Coppa Italia e Conference) servono rinforzi. Altrimenti si può andare avanti così, sperando nell’ennesimo miracolo e in giocatori, vedi Brekalo, diventati giocoforza titolari fissi nonostante avesse (e abbia) un un piede e mezzo fuori dalla Fiorentina. Lo scrivo il Corriere Fiorentino.

