Corriere Fiorentino: “Franchi, Padovani e parcheggio: la Fiorentina non ha più aspettative”

Scrive il Corriere Fiorentino, il punto di vista della Fiorentina sul lento avanzamento dei lavori del Comune per le infrastrutture (il Franchi, l’eventuale stadio provvisorio al Padovani, il parcheggio a Bagno a Ripoli). Il club non nutre più grandi aspettative e preferisce badare al sodo. Non collaborerà attivamente, vuole rimanere nel vecchio stadio anche durante i lavori. Il Viola Park è realtà, ma c’è bisogno anche di un parcheggio all’altezza, e per quello scambiatore servirà molto tempo. Vicino a Via Granacci se ne può fare uno temporaneo da 200-250 posti, ma non si dovrebbe, secondo la Fiorentina, essere ancora a questo punto. Per ora, non resta che accontentarsi di servizio navetta e bus speciali.

Più concreto il progetto legato all’Under 23, che diventrrebbe una squadra satellite. Ma o la squadra gioca nella sua nuova casa o non se ne fa nulla, tradotto: o lo stadio Curva Fiesole ottiene l’agibilità, oppure tutto a monte.

