Corriere Fiorentino: “Fortini-Fiorentina ottimismo sul rinnovo. In estate rifiutati 13 milioni dalla Roma”

Fortini è sempre più protagonista della Fiorentina (già 10 presenze, 7 in campionato e 3 in Conference) e sempre più padrone della fascia. La scelta fatta in estate insomma, con il «no» anche ai 13 milioni offerti dalla Roma a poche ore dalla fine del mercato, si sta rivelando giusta. Prossimo passo: rinnovargli il contratto che scadendo nel 2027 non può lasciare sereni i viola. I contatti sono avviati, e le sensazioni positive.

Kouadio, aggregato e lanciato da Stefano Pioli, è stato tra le sorprese del ritiro e delle primissime partite della stagione salvo poi sparire dopo i 45’ giocati alla seconda giornata col Torino. È riapparso sabato, quando Vanoli non ha avuto remore a buttarlo dentro in un match delicato come quello con la Juventus, e oggi (come Fortini) è seriamente candidato a partire dall’inizio. Eddy, Niccolò, Comuzzo, più Ranieri per una volta in panchina. Ragazzi nati e cresciuti nella Fiorentina, che sentono particolarmente l’onore e l’onere di vestirne la maglia e, per questo, possono dare qualcosa in più. Per il presente, e per il futuro. Lo riporta il Corriere Fiorentino.