Corriere Fiorentino: “Folorunsho-Fiorentina si può chiudere in prestito oneroso con riscatto a 15 milioni. O verrà inserito Biraghi?”
La Fiorentina cerca l'affondo per Folorunsho
Sempre più Fiorentina per Folorunsho. Il centrocampista del Napoli è il prescelto da Palladino per rinforzare il centrocampo e sostituire così Edoardo Bove. C'erano vari nomi in ballo, da Fazzini a Frendrup, ma l'ex Verona alla fine sembra essere il primo obiettivo viola.
Infatti la Fiorentina cercherebbe l'affondo decisivo per il centrocampista del Napoli, magari inserendo Biraghi nella trattativa. Se Pradè dovesse accettare il prestito oneroso, con riscatto fissato ai 15 milioni, allora l'affare si può chiudere in tempi brevi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
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