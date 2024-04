Corriere Fiorentino, Fiorentina stanca ed incerottata ma nonostante mille difficoltà è ancora lì

Stanca, incerottata, con tanti pensieri più o meno inconsciamente rivolti alle coppe. Eppure, viva. Anche in campionato, con una classifica che complici anche le frenate delle altre (e il posto in più conquistato dal calcio italiano anche grazie ai viola) lascia ancora spazio per sperare nell’Europa. La Fiorentina insomma, esattamente come un anno fa e nonostante mille limiti e difficoltà, è lì. In corsa su tutti i fronti e decisa a restarci fino alla fine. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, COMMISSO AL TELEFONO CON ITALIANO