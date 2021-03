Corriere Fiorentino, per la Fiorentina si spalancano le porte della salvezza: le risposte sono arrivate

Nel mezzo del cammin della sua seconda vita in viola, Prandelli forse ha ritrovato la diritta via. Gioco, gol e tre punti. impossibile per il mister, che ieri chiudeva il suo girone sulla panchina della Fiorentina, chiedere di più alla trasferta di Benevento. Servivano risposte e le ha avute. Doveva delle risposte e le ha date. Nel momento più complesso e nella partita probabilmente più importante. E’ questa la chiave con la quale la Fiorentina può spalancarsi le porte della salvezza. Magari, togliendosi di dosso quella paura che ieri, per esempio, è inspiegabilmente riaffiorata nel secondo tempo, prima e dopo il gol dell’1-3 del Benevento e sparita solo dopo il sigillo di Eysseric. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, VLAHOVIC SUPER, TRASCINA LA FIORENTINA. PRANDELLI, UNA MASCHERA DI STANCHEZZA