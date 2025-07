Corriere Fiorentino: “Fiorentina pronta ad offrire rinnovo da 4 milioni per Kean. Tolta o alzata la clausola”

Manca sempre meno allo scadere della clausola di Moise Kean ma le difficoltà nell’affare Galatasaray-Napoli per Osimhen lasciano tutto aperto, così come non va assolutamente dimenticata l’ipotesi Manchester United.

Qualora invece nessuno pagasse quei famosi 52 milioni, la Fiorentina proporrebbe al suo attaccante un ricco adeguamento di contratto (si parla di una proposta vicina da 4 milioni) chiedendo in cambio di alzare (se non eliminare del tutto) la clausola stessa. Intanto, per il bomber, continuano a muoversi anche i club arabi. L’ultimo a farsi vivo con qualche sondaggio è stato l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.