Corriere Fiorentino, Fiorentina pronta a blindare Kayode fino al 2028: ingaggio da 1 milione 

Michael Kayode corre veloce sulla fascia, mentre la Fiorentina punta a blindarlo con un nuovo contratto. Il club e l’agente Claudio Vigorelli si sono parlati nelle scorse settimane e hanno deciso di incontrarsi dopo la sosta per adeguare il contratto del classe 2004 già visionato dall’Arsenal. Da 30.000 euro si passerà a un milione, e anche se per ora le parti non hanno ancora discusso nei dettagli della nuova intesa, a breve lo faranno faccia a faccia e con la massima serenità. Viola pronta a blindare (fino al 2028) un altro dei suoi gioielli che, sebbene le sirene di mercato, non ha nessuna intenzione di scappare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

