Corriere Fiorentino: una Fiorentina di giovani per Pioli, chi sale e chi scende...

Hagi, Gori ed il nuovo acquisto Zekhnini fra i migliori, ma c'è anche chi non ha convinto...

c’è una Fiorentina che corre e si allena ascoltando le indicazioni di Pioli. Quella dei giovani, che hanno lavorato a Moena, stanno continuando a farlo e molto probabilmente viaggeranno anche in Europa, dove continuerà la preparazione.

Il più atteso è Hagi: starà ancora tra i grandi, poi salvo sorprese andrà in prestito. Rimarranno a Firenze Zekhnini e i due portieri Satalino e Cerofolini, entrambi destinati a fare la spola tra Primavera e prima squadra.

Promosso a pieni voti Gori, punta titolare di Bigica, ma di cui Pioli ha già fatto capire che in stagione potrebbe aver bisogno. Buon impatto anche di Sottil. Altra nota lieta è Meli, classe 2000, che non brucerà le tappe.

Diakhatè ha deluso e sarà dura avere altre opportunità. Illanes ha accusato il salto tra i grandi, probabile destinazione Serie B o C. Torna in Primavera Maganjic, difficile giudicare Ranieri.

Fonte: Corriere Fiorentino