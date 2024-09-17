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Corriere Fiorentino: “Fiorentina bloccata tra il settimo e l’ottavo posto, le altre squadre hanno risultati maggiori”

Il 2024 sembra un nuovo inizio per la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2024 09:32
Corriere Fiorentino: “Fiorentina bloccata tra il settimo e l’ottavo posto, le altre squadre hanno risultati maggiori” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina è rimasta bloccata tra il settimo e l'ottavo posto negli ultimi tre anni, e il piazzamento del 2021-22 rappresenta il miglior risultato delle ultime otto stagioni, cinque delle quali sotto la gestione Commisso.
Nel frattempo, altre squadre come Napoli, Atalanta e Bologna hanno raggiunto traguardi importanti, con il Napoli che ha vinto lo scudetto e Bologna che si è qualificato per la Champions League. Il 2024 sembra segnare un nuovo inizio per la Fiorentina, piuttosto che una semplice transizione, e la stessa incertezza vale per l'allenatore Raffaele Palladino. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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