Corriere Fiorentino: “Fiorentina a mani vuote ma il segnale positivo arriva dai lampi di Gudmundsson”

Gudmundsson ha mostrato lampi del suo talento

La sconfitta contro il Napoli ha lasciato la Fiorentina a mani vuote, congelando classifica e ambizioni europee. Tuttavia, la gara del Maradona ha regalato un segnale positivo: Albert Gudmundsson. L’islandese, arrivato a Firenze tra grandi aspettative, ha mostrato lampi del suo talento, disputando per la seconda volta in stagione tutti i 90 minuti e trovando il quinto gol in campionato, con una media notevole di una rete ogni 155 minuti. L’asse con Kean ha funzionato: terzo assist in Serie A per l’attaccante italiano e gol spettacolare di Gudmundsson, che con un destro preciso ha superato McTominay e Meret. Un segnale importante. Lo scrive il Corriere Fiorentino.