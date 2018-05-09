Corriere Fiorentino, a fine stagione per Pioli sarà rinnovo. Avanti in viola almeno fino al 2020
Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino, nell'edizione odierna, a fine stagione con ogni probabilità la società viola prolungherà il contratto di Stefano Pioli (in scadenza nel 2019) almeno...
A cura di Redazione Labaroviola
09 maggio 2018 10:50
Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino, nell'edizione odierna, a fine stagione con ogni probabilità la società viola prolungherà il contratto di Stefano Pioli (in scadenza nel 2019) almeno fino al 2020. Un matrimonio dunque destinato al prolungamento. L'appuntamento è fissato per fine stagione ma le due parti sono interessate a trovare un accordo che accontenti entrambi.