Corriere Fiorentino: “Finalmente una notte magica per la Fiorentina! Palladino ha trovato l’assetto”

La Fiorentina è in grande crescita

La Fiorentina vive una "notte magica", dominando il Milan con coraggio e intensità, e mostrando la sua miglior versione stagionale. La partita, ricca di emozioni, ha visto tre rigori sbagliati, tre gol, altri due annullati e un De Gea in forma strepitosa. La squadra di Palladino, schierata con un 4-2-3-1, ha imposto il proprio gioco sin dai primi minuti, soffocando le azioni del Milan. Nonostante un rigore fallito da Kean, i viola sono passati in vantaggio grazie a una magia di Adli. De Gea ha mantenuto il risultato fermo parando un rigore di Theo Hernandez prima dell'intervallo.

Nel secondo tempo, la Fiorentina ha continuato a spingere, anche se Pulisic ha trovato il pareggio per il Milan. Tuttavia, un gol di Gudmundsson su assist di Kean ha regalato la vittoria ai viola, scatenando la gioia di tifosi e dirigenti. La prestazione ha confermato che la squadra è in grande crescita, con Palladino che sembra aver trovato l'assetto giusto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-dura-la-partita-lha-vinta-piu-de-gea-che-la-fiorentina-kean-gud-una-pantomima/271308/