Corriere fiorentino: “Fatto firmare accordo di riservatezza a Palladino per non rivelare motivi dimissioni”

Ieri è stata diffusa, tramite un breve comunicato, la notizia della risoluzione consensuale del contratto tra la Fiorentina e Raffaele Palladino. Una conclusione inaspettata fino a pochi giorni fa. Il club e l’allenatore hanno scelto di non coinvolgere legali, separandosi in maniera amichevole (Palladino rinuncia così a uno stipendio di poco superiore a 1,5 milioni di euro) e sottoscrivendo un accordo di riservatezza valido per entrambe le parti. Una situazione simile si verificò tempo fa anche con Gennaro Gattuso. Ora spetta alla società individuare il prossimo allenatore. Prima, però, bisognerà riflettere sul futuro di Daniele Pradè, turbato dalle recenti contestazioni dei tifosi. Nonostante ciò, ieri il direttore sportivo era regolarmente presente al Viola Park anche se non era in tribuna per la finale scudetto della primavera. Lo scrive il Corriere Fiorentino.