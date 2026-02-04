Corriere Fiorentino: “Fagioli indispensabile. In rosa mancano un sostituto ed un mediano che gli copra le spalle”

Stima, fiducia ma anche responsabilità. Il 2026 di Nicolò Fagioli sarà determinante per le sorti della Fiorentina. A dirlo non sono solo le prestazioni offerte nell’ultimo mese abbondante, ma anche e soprattutto la direzione intrapresa dopo il mercato di gennaio dalla Fiorentina, che ha corroborato la centralità, per non dire l’indispensabilità, del suo numero 44. Sì, perché lo spazio per le interpretazioni ora è a dir poco ridotto: le chiavi, in termini di costruzione, sono state affidate a un singolo giocatore. La Fiorentina, salutando anzitempo Nicolussi Caviglia e con gli acquisti di Fabbian e Brescianini, ha lasciato l’ex Juventus (peraltro attualmente diffidato) senza un sostituto naturale, e ha deciso inoltre di rimodulare il reparto senza fare affidamento su giocatori di pura interdizione e rottura della manovra altrui. Due scelte che indirizzeranno, in un senso o nell’altro, le ultime 15 partite del campionato gigliato.

Un rischio o una valutazione oculata? Solo il campo potrà dirlo. La società viola in tal senso ha chiaramente investito su Fagioli: visione di gioco e creatività non sono mai mancati al nativo di Piacenza, ora chiamato a un salto in avanti sull’altare della continuità. Il classe 2001 ha fin qui risposto con una crescita evidente: 89,6% di precisione passaggi, 42 passaggi chiave (sesto in tutta la serie A) e 9 grandi occasioni create (settimo), alcuni dei dati più significativi. Ogni medaglia ha però due facce. Quando gli avversari — come nel caso del Napoli — hanno trovato le contromisure per limitare Fagioli la Fiorentina ha perso la principale, e adesso anche unica, fonte primaria di gioco. Le coppie di interni (Ndour e Fabbian, di piede destro, Mandragora e Brescianini, di piede sinistro), ma anche il jolly Fazzini, hanno infatti caratteristiche lontane dalla creazione davanti alla linea difensiva. Non solo. Tutti dovranno anche adattarsi per sopperire all’assenza di veri interpreti in fase di copertura, una questione tutt’altro che irrilevante visti i dati difensivi accumulati in campionato sia in termini di fisicità (appena il 46% di duelli aerei vinti, penultimo rendimento del campionato) che di prevenzione (9 gol concessi da fuori area, ultimo rendimento del campionato).

Brescianini — che tra i due nuovi è quello con la maggior predisposizione difensiva — è in grado di garantire centimetri (54% di duelli aerei vinti la scorsa stagione) e una buona dose di recuperi (4,59 ogni 90 minuti) ma non certo da interditore classico, come certificato dai soli 1,6 contrasti di media nel 2024-25. Fabbian, dal canto suo, in questi primi sei mesi mal contati di stagione ha collezionato 2,56 recuperi e solo 0,79 contrasti ogni 90 minuti. Entrambi portano inserimenti e presenza in area di rigore: in A Fabbian ha una media di un gol ogni 286 minuti, e 6 dei 10 sigilli collezionati sono arrivati addirittura nell’area piccola.

La Fiorentina appare così obbligata a mantenere un alto standard prestazionale per uscire dalla zona rossa, partendo ovviamente dagli scontri diretti con Torino, Pisa, Parma e Cremonese in programma in quattro delle prossime sei giornate. Gli ingredienti scelti per la salvezza, insomma, sembrano piuttosto evidenti: proposta e qualità, più che contenimento. Con Fagioli al centro di tutto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.