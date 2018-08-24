Corriere Fiorentino, Eysseric in partenza? Si, ma con la giusta offerta: 5-6 milioni. Pioli intanto...
Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, Valentin Eysseric è in partenza da Firenze. Un'estate dove a più riprese Nizza, Marsiglia e Saint-Etienne, si sono fatte avanti per l'at...
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2018 09:19
Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, Valentin Eysseric è in partenza da Firenze. Un'estate dove a più riprese Nizza, Marsiglia e Saint-Etienne, si sono fatte avanti per l'attaccante transalpino. Pioli nel frattempo con ogni probabilità lo schiererà titolare contro il Chievo domenica e non gli dispiacerebbe la permanenza a Firenze. L'offerta per portarlo via dalle rive dell'Arno ammonta a 5-6 mln. C'è tempo fino al 31 agosto...