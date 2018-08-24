Corriere Fiorentino, Eysseric in partenza? Si, ma con la giusta offerta: 5-6 milioni. Pioli intanto...

Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, Valentin Eysseric è in partenza da Firenze. Un'estate dove a più riprese Nizza, Marsiglia e Saint-Etienne, si sono fatte avanti per l'at...

A cura di Redazione Labaroviola 24 agosto 2018 09:19

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric

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