Corriere Fiorentino evidenzia: “Strada per la salvezza lunga? Vanoli e Paratici l’avevano detto”

Che la strada per la salvezza sarebbe stata lunga e faticosa l’avevano preannunciato i protagonisti, dal tecnico Vanoli al neo ds Paratici, ma tutti si auguravano che la Fiorentina tenesse un altro passo, soprattutto in un momento del calendario che sulla carta pareva favorevole. Invece l’unico punto raccolto nelle ultime 2 partite, anche se ha consentito ai viola di abbandonare una delle ultime 3 posizioni dopo 161 giorni e 23 turni di campionato, costringe Kean e compagni a fare comunque i conti con una Primavera che si preannuncia piena d’insidie. Lo scrive il Corriere Fiorentino.