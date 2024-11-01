Corriere Fiorentino elogia la Fiorentina: “Brutta? Pazienza, sono queste le vittorie che contano”

La Fiorentina ha conquistato una vittoria fondamentale

Nella partita contro il Genoa, la Fiorentina ha conquistato una vittoria fondamentale, la quarta consecutiva, nonostante un gioco poco spettacolare e diversi assenti. Con una prestazione solida, anche se poco brillante, la squadra ha mostrato di saper gestire momenti difficili, confermandosi al terzo posto insieme all'Atalanta e superando la Juventus, con l'Inter a soli due punti di distanza.

L'allenatore Palladino, nonostante le assenze di Kean e Cataldi e le condizioni non ottimali di Comuzzo, ha attuato solo cambi minimi, optando per Sottil in attacco accanto a Kouame, Beltran e Colpani. A centrocampo ha arretrato Bove e inserito Richardson, mostrando così fiducia nella solidità della squadra. Questa vittoria “sporca" è un segnale di crescita, distinguendo una squadra matura e ambiziosa pronta a competere ai vertici del campionato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.