Corriere Fiorentino: “Eccessivo egoismo secondo Kouamé. Difficoltà con le difese compatte” 

Per migliorare, sarà cruciale una maggiore coesione del gruppo e un confronto aperto tra i giocatori

Christian Kouame, attaccante della Fiorentina, ha sottolineato come la mancanza di gioco di squadra e un eccesso di egoismo abbiano penalizzato la squadra, con scelte individuali prevalenti in momenti chiave delle partite. Kouame ha invitato i giocatori più esperti, come lui, Ikoné e Sottil, a supportare i nuovi arrivati, creando fiducia reciproca. Alcuni episodi durante la partita contro l'Empoli hanno evidenziato questa mancanza di collaborazione, come situazioni di passaggi non sfruttati e decisioni individuali inefficaci.

La Fiorentina ha mostrato difficoltà nel superare difese compatte, come dimostrano i dati sulle azioni offensive nelle ultime partite. Per migliorare, sarà cruciale una maggiore coesione del gruppo e un confronto aperto tra i giocatori, che potrebbe avvenire al Viola Park, per superare questi limiti e raggiungere risultati migliori. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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