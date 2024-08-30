Corriere Fiorentino duro: "Kean ha fiducia ma sull'ambiente Fiorentina ci sono nubi enormi"

Kean unica notizia positiva della serata

E se la Fiorentina ha deluso, Moise Kean è stata l'unica notizia positiva della serata. La prestazione dell'ex Juventus che ha praticamente già raggiunto i minuti giocati della scorsa stagione. La squadra di Palladino continua ad essere disorientata, non come il suo attaccante che con un bel goal ha trascinato i suoi compagni verso una sofferta qualificazione. Ovviamente, serve molto di più. Sull'ambiente viola ci sono delle nubi enormi e portare il sereno non sarà per niente facile. Anzi. Adesso bisogna aspettare il sorteggio e il mercato e poi capiremo davvero il livello di questa Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/de-gea-super-la-fiorentina-vince-ai-rigori-e-vola-ai-gironi-di-conference-viola-che-finisce-in-9-uomini/266162/