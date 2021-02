Corriere Fiorentino, Dragowski non fa il Drago e la Fiorentina perde contro la Sampdoria

La Fiorentina approccia bene la partita, nei primi minuti crea qualche occasione un po’ confusionaria ma non riesce a concretizzare. È cinica invece la Samp con Keita, giocatore seguito anche dai viola in estate. Tutto nasce da un calcio d’angolo, Vlahovic si abbassa e Dragowski esce a vuoto. L’attaccante blucerchiato si infila nel pertugio e segna di testa. La risposta viola non tarda. Quagliarella per aggiungere peso ad un attacco fin lì leggero. Sono proprio loro a confezionare la beffa per i viola. L’esterno se ne va sulla fascia destra, serve il compagno che col sinistro calcia in porta. Pallone non irresistibile, sporcato da un tocco involontario di Pezzella: Dragowski non ci arriva. Si tratta del tredicesimo gol di Quagliarella alla Fiorentina, sua vittima preferita. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

