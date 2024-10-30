Corriere Fiorentino: “Domani spazio a Richardson. Ikoné si candida per una maglia da titolare” 

Palladino pur consapevole del turnover è fiducioso

Palladino dovrà affrontare diverse assenze nella partita contro il Genoa: Pongracic è ancora indisponibile, e Comuzzo è in dubbio dopo un infortunio contro la Roma; al suo posto potrebbe giocare Martinez Quarta, con le condizioni di Moreno ancora incerte.

Cataldi non è al meglio a centrocampo, quindi Richardson potrebbe essere titolare, mentre in attacco Ikoné è in lizza per un posto sulla fascia destra al posto di Colpani. Palladino, pur consapevole della necessità di turnover, è fiducioso, sostenuto dall'entusiasmo dei recenti risultati della Fiorentina e concentrato sul mantenere la striscia positiva. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-elogia-palladino-solo-lui-credeva-in-kean-ora-lattaccante-e-un-uragano-in-campo/274696/