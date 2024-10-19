Corriere Fiorentino: “Dodò, leadership e sorrisi. Così potrebbe diventare il capitano della Fiorentina”

Per molti tifosi Dodò è visto come un successore di Biraghi

Dodò, ovvero Domilson Cordeiro dos Santos, ha condiviso senza problemi su Instagram la decisione dell'allenatore Palladino di concedere 4 giorni di riposo dopo la vittoria sul Milan, pubblicando la lavagna con le comunicazioni dallo spogliatoio, senza suscitare polemiche. Il terzino brasiliano è apprezzato per il suo carattere aperto e il sorriso contagioso, tanto da essere considerato un leader. Con l'adozione della difesa a quattro da parte di Palladino, Dodò è rinato, consolidandosi come titolare sulla fascia destra. Inoltre, ha ribadito il suo legame con la Fiorentina, rifiutando la possibilità di un futuro alla Juventus e mantenendo un ottimo rapporto con il presidente Commisso. Per molti tifosi, Dodò è visto come un possibile successore di Biraghi come capitano, grazie al suo carisma e alla leadership, sia in campo che nello spogliatoio. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/dodo-sto-molto-bene-lobiettivo-e-vincere-un-trofeo-con-la-fiorentina-e-giocare-nella-selecao/273056/