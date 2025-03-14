Corriere Fiorentino: "Diluvio di gol e di determinazione, cancellati gli schiaffi di Atene. Continua il cammino"

Alla gara contro la Juve, la Fiorentina arriverà più stanca

Un diluvio viola fatto di pressing, gol e determinazione. Serviva una notte così per cancellare gli schiaffi di Atene e riprendere il cammino bruscamente interrotto da una serie di prestazioni scialbe sia in campionato che in coppa. L’avventura in Conference dunque continua, in attesa che dalla serata di gala con la Juventus di domenica prossima arrivino conferme sulla ritrovata vena viola. La Fiorentina, di sicuro, arriverà all’appuntamento più stanca dei bianconeri. Ma se la partita di ieri è stata davvero «la svolta» che auspicava Palladino alla vigilia, l’entusiasmo e l’autostima ricavata da questa serata europea, saranno ben più importanti della fatica accumulata. L’importante sarà non far riaffiorare vecchie paure. Lo scrive il Corriere Fiorentino.