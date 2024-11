Corriere Fiorentino: “Dicembre di fuoco per la Fiorentina: avrà 9 partite in 29 giorni”

La Fiorentina sta vivendo un momento d’oro, con sei vittorie consecutive in campionato e un secondo posto condiviso in classifica. Dopo un ciclo intenso di 7 partite in 21 giorni, il prossimo mese si preannuncia ancora più impegnativo: 9 partite in 29 giorni tra campionato, Conference League e Coppa Italia, con un totale di 10 gare fino a fine 2024.

Un vantaggio per i viola sarà il calendario: 6 delle prossime 10 partite si giocheranno in casa, sfruttando il “fattore Franchi”, dove finora il rendimento è stato quasi perfetto (5 vittorie e 3 pareggi). Cruciali saranno i match casalinghi consecutivi contro Pafos, Inter, Empoli, Cagliari e Lask, utili per consolidare la posizione in campionato e avanzare nelle coppe. Il calendario non lascia margine di errore, ma offre l’opportunità di confermare lo slancio attuale e mantenere alte le ambizioni. Sta alla squadra di Palladino cogliere questa occasione per chiudere il 2024 al meglio e prepararsi a un grande 2025. Lo riporta il Corriere Fiorentino.