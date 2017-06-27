Corriere Fiorentino: Della Valle choc, vendiamo appena possibile
Il tema di una possibile cessione della Fiorentina da parte della famiglia Della Valle sta infiammando la città e la tifoseria
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2017 12:21
"Della Valle choc, vendiamo appena possibile". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino per quanto riguarda la possibilità di una cessione della Fiorentina da parte della famiglia Della Valle, rilanciata nella giornata di ieri attraverso un comunicato ufficiale diramato dalla società gigliata.