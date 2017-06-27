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Corriere Fiorentino: Della Valle choc, vendiamo appena possibile

Il tema di una possibile cessione della Fiorentina da parte della famiglia Della Valle sta infiammando la città e la tifoseria

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2017 12:21
Corriere Fiorentino: Della Valle choc, vendiamo appena possibile - Andrea Della Valle;Diego Della Valle
Andrea Della Valle;Diego Della Valle
Rassegna Stampa
Della Valle
Corriere Fiorentino
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"Della Valle choc, vendiamo appena possibile". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino per quanto riguarda la possibilità di una cessione della Fiorentina da parte della famiglia Della Valle, rilanciata nella giornata di ieri attraverso un comunicato ufficiale diramato dalla società gigliata.

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