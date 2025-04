Cresce la speranza della Fiorentina di avere Moise Kean a disposizione per la gara di giovedì contro il Betis, semifinale di Conference League. La linea della Fiorentina non è cambiata. Sarà l’attaccante a decidere quando rientrare. Ma la possibilità che il numero 20 viola sia al suo posto a guidare la fase offensiva della squadra di Palladino nel match d’andata in Spagna è sempre più forte. Lo scrive il Corriere Fiorentino.