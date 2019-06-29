Corriere fiorentino, De Rossi ad un bivio, accettare i viola o appendere gli scarpini al chiodo?

Secondo quanto riporta Il Corriere fiorentino, Daniele De Rossi è alle prese con una delle scelte più difficili della sua carriera. Nella mattina di ieri sembrava che fosse convinto del progetto viola...

Secondo quanto riporta Il Corriere fiorentino, Daniele De Rossi è alle prese con una delle scelte più difficili della sua carriera. Nella mattina di ieri sembrava che fosse convinto del progetto viola per tanti motivi come la vicinanza a Roma, luogo in cui vive la sua famiglia. Tutti fattori che davano per conclusa la trattativa ed una sua firma imminente, qualche ora dopo si è verificata una retromarcia, un cambio d'idea. Dal suo arrivo in viola si è passati quindi alla possibilità di appendere le scarpe al chiodo. In realtà De Rossi sta riflettendo. Per lui i viola sarebbero pronti a mettere sul piatto un contratto da 1,5 milioni a stagione con l'opzione del secondo anno. L'attesa dovrebbe essere di ancora 48 ore, poi la scelta.