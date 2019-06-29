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Corriere fiorentino, De Rossi ad un bivio, accettare i viola o appendere gli scarpini al chiodo?

Secondo quanto riporta Il Corriere fiorentino, Daniele De Rossi è alle prese con una delle scelte più difficili della sua carriera. Nella mattina di ieri sembrava che fosse convinto del progetto viola...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 giugno 2019 11:48
Corriere fiorentino, De Rossi ad un bivio, accettare i viola o appendere gli scarpini al chiodo? - Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/05/2019 Roma(Italia) Sport Calcio Roma-Parma Campionato Italiano Serie A TIM 2018/2019 - Stadio Olimpico Nella foto: Daniele De Rossi nella sua ultima partita da calciatore Photo Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/
Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/05/2019 Roma(Italia) Sport Calcio Roma-Parma Campionato Italiano Serie A TIM 2018/2019 - Stadio Olimpico Nella foto: Daniele De Rossi nella sua ultima partita da calciatore Photo Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 26/
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Secondo quanto riporta Il Corriere fiorentino, Daniele De Rossi è alle prese con una delle scelte più difficili della sua carriera. Nella mattina di ieri sembrava che fosse convinto del progetto viola per tanti motivi come la vicinanza a Roma, luogo in cui vive la sua famiglia. Tutti fattori che davano per conclusa la trattativa ed una sua firma imminente, qualche ora dopo si è verificata una retromarcia, un cambio d'idea. Dal suo arrivo in viola si è passati quindi alla possibilità di appendere le scarpe al chiodo. In realtà De Rossi sta riflettendo. Per lui i viola sarebbero pronti a mettere sul piatto un contratto da 1,5 milioni a stagione con l'opzione del secondo anno.  L'attesa dovrebbe essere di ancora 48 ore, poi la scelta.

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