Corriere Fiorentino: “De Gea vuole tornare tra i top in Europa. Firenze spinge per la sua titolarità”

Manchester e Firenze non sono poi così diverse, quando i riferimenti sono il campo da calcio e una porta da difendere a tutti i costi

Manchester e Firenze non sono poi così diverse, quando i riferimenti sono il campo da calcio e una porta da difendere a tutti i costi. A novembre compirà 34 anni, ma De Gea spinge per tornare tra i portieri più forti del mondo. Firenze spinge per vederlo titolare anche in campionato, dopo la super notte europea, culminata con il rigore parato nella lotteria. Palladino in questa pausa dovrà ragionare molto bene sulla gestione dei due portieri. De Gea intanto resta concentrato sul suo obiettivo senza distrazioni, dispensando esperienza, tranquillità e consigli ai compagni.

Con Terracciano infatti c'è intesa e rispetto reciproco. Il portiere appena arrivato a Firenze si è messo al lavoro da solo, ma non ha avuto bisogno di nessuna sessione di lavoro extra. A Firenze insomma si è presentato con una forma eccellente, alla quale deve solo aggiungere ritmo partita. Lo scrive il Corriere Fiorentino.