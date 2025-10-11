Corriere Fiorentino: “De Gea tra i migliori portieri in Europa per gol evitati”

David De Gea si è confermato sugli stessi (straordinari) standard del 2024-25, mantenendosi in più voci statistiche tra gli interpreti più performanti d’Europa. In primis per il dato dei cosiddetti «gol evitati» — calcolati per 90 minuti —, modelli in grado di stabilire la pericolosità delle conclusioni affrontate e quindi la capacità del portiere di impedire un certo quantitativo di reti: prima della partita con la Roma lo spagnolo (con 0,68 gol evitati ogni 90 minuti) era addirittura il migliore tra i top 5 campionati europei, dopo la sfida coi giallorossi il dato pur scendendo a 0,45 ha comunque lasciato il classe 1990 tra i migliori nel continente.

In sostanza, grazie a De Gea la Fiorentina ha subito 8 reti nelle 6 partite disputate e non i quasi 11 (10,67 per la precisione) attesi, rispetto alla qualità dei tiri ricevuti. E dire che la fase difensiva viola non sta certo aiutando il proprio estremo difensore: De Gea è chiamato a fronteggiare una media di 4,67 tiri in porta a partita (solo nel 2010-11 con l’Atletico Madrid e nel 2021-22 con il Manchester United era stato chiamato mediamente più in causa) con 20 parate su 27 tiri in porta ricevuti (rigori e salvataggi dei difensori esclusi).

Tutto ciò nonostante qualche critica (per il gol preso a Cagliari, ma soprattutto per quello dal comasco Addai) e soprattutto l’andamento viola in controtendenza rispetto al recente passato: la Fiorentina è passata in un anno dall’essere la settima miglior squadra del campionato per tiri in porta concessi (3,89 a partita) ad essere la diciassettesima (5 a partita). La squadra di Pioli è quartultima anche per un altro dato: i viola, infatti, concedono mediamente le conclusioni a 14,5 metri dalla propria porta, e solo Udinese, Cagliari e Genoa hanno fatto peggio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.