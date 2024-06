Corriere Fiorentino: “Da Zaniolo a Colpani, Fiorentina su giocatori mancini. Nico alla fine partirà?”

La lista della spesa è lunga e soggetta a modifiche. Perché il mercato è appena cominciato e perché in corso d’opera, si sa, molto può cambiare. La Fiorentina e Raffaele Palladino lo sanno ma nei primi confronti andati in scena al Viola Park e nelle continue telefonate di questi giorni, alcuni paletti sono stati fissati. Chiamiamole pure priorità. Obiettivi da centrare a prescindere da quello che accadrà da oggi a fine agosto e quindi, tanto per intendersi, a prescindere da eventuali sorprese in uscita.

Il riferimento (non) casuale è a Nico Gonzalez. «Incedibile al 99%» e per questo, per definizione, destinato a vivere in bilico tra la volontà del club di trattenerlo e le offerte (servono 40 milioni per far sedere i viola al tavolo) che arriveranno al d.s. viola Daniele Pradè. Non è un caso insomma se in questi giorni sono circolati e continuano a circolare nomi come quelli di Nicolò Zaniolo, Andrea Colpani e Valentin Carboni. Tutti mancini (come Nico) e tutti capaci di dare il meglio di sé, al pari dell’argentino, partendo da destra. Della serie: meglio portarsi avanti con le idee in caso ce ne fosse bisogno. Lo scrive il Corriere Fiorentino.