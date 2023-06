Corriere Fiorentino: “Da Terzic a Jovic: la Fiorentina mette sul mercato 12 giocatori”

Difesa, centrocampo, attacco. Non c’è un reparto, immaginando la Fiorentina che verrà, destinato a rimanere uguale a se stesso. Anzi. La sensazione (forte) è che la rosa viola vada incontro ad un profondo restyling. Acquisti, quindi, ma non solo. A parte qualche eccezione infatti (Nico Gonzalez, a meno di offerte fuori mercato o di richieste esplicite da parte del giocatore, Milenkovic, Dodò, Biraghi, Mandragora, Castrovilli, Bonaventura e Brekalo) tutti gli altri sono ritenuti sostanzialmente cedibili. Eccolo, l’elenco: Venuti, Igor, Terzic, Duncan, Amrabat, Bianco, Sottil, Saponara, Ikonè, Kouamè, Cabral, Jovic. Una squadra intera, alla quale si potrebbero aggiungere anche Terracciano (qualora facesse sapere di non essere disposto a ripartire da numero 12) e Barak, teoricamente fuori dal mercato ma che non può di certo rientrare tra coloro che la società ritiene assolutamente incedibili. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

