Corriere Fiorentino: “Da Ranieri a Kouamé, la caccia alla fascia è aperta. Biraghi non più inamovibile”

Biraghi è capitano dalla stagione del 2021/22 ma ora non è più un titolare inamovibile

In casa Fiorentina il titolare dei gradi di capitano è da tempo Cristiano Biraghi, precisamente dalla stagione 21/22 quando raccolse l'eredità di Pezzella. Complici i cambiamenti tattici attuati da Palladino in questo inizio di stagione, son già tre le alternative scese in campo con la fascia al braccio: il Chino Martinez Quarta nell'andata dei preliminari di Conference, Christian Kouamè nella trasferta di Empoli, e infine Luca Ranieri nella vittoria casalinga con il Milan. Una rotazione che dopo sette giornate, già si avvicina a quella di Italiano che fece capitani altri quattro calciatori: Venuti, Bonaventura, Quarta e Milenkovic. Di certo di tutte le piazze, la Fiorentina è stata una delle ultime ad adeguarsi alle nuove regole della Lega Calcio, che in tema di capitano ha introdotto una fascia uguale per tutte le squadre di Serie A. E scaduta al termine della stagione 20/21 la deroga concessa per portare la fascia dedicata a Davide Astori. Palladino sta dividendo la responsabilità del “capitano" a vari calciatori, forse per appunto responsabilizzare tutta la rosa. Comunque è ovvio che la caccia alla fascia è aperta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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