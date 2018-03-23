Corriere Fiorentino, Corvino riscatterà Pezzella per 9.5 mln. Già avvertito il Betis

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, Corvino avrebbe già comunicato al Betis Siviglia la volontà di riscattare il difensore argentino German Pezzella. Il giocatore...

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, Corvino avrebbe già comunicato al Betis Siviglia la volontà di riscattare il difensore argentino German Pezzella. Il giocatore ormai divenuto un pilastro della squadra viola, avrà un contratto che lo legherà alla squadra viola per quattro anni.

Il diritto di riscatto è esercitabile fino al 15 Giugno a 9.5 milioni ma la chiamata di Corvino è per rigettare le proposte di Bayern Monaco, Shalke ed Inter fatte al Betis, al mittente.