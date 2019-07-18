Corriere Fiorentino, Commisso parlerà con Chiesa nel New Jersey

Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, Rocco Commisso parlerà con Federico Chiesa nel New Jersey. I due si sono comunque già presentati tra sorrisi ed abbracci. Il futuro di Chiesa è stato per...

Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, Rocco Commisso parlerà con Federico Chiesa nel New Jersey. I due si sono comunque già presentati tra sorrisi ed abbracci. Il futuro di Chiesa è stato però per l’appunto rimandato al New Jersey, quando il presidente raggiungerà la squadra e Fede avrà recuperato dopo il fuso orario che sta affrontando.