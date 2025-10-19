19 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:40

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Commisso non ha voglia di ribaltoni. Pioli? Contano i risultati e tutto”

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Commisso non ha voglia di ribaltoni. Pioli? Contano i risultati e tutto”

Redazione

19 Ottobre · 09:40

Aggiornamento: 19 Ottobre 2025 · 09:40

TAG:

CommissoFiorentinaPioli

Condividi:

di

Tutto avrebbe immaginato meno che (ri)presentarsi a San Siro in piena zona retrocessione

Tutto avrebbe immaginato meno che (ri)presentarsi a San Siro senza aver ancora vinto una partita e in piena zona retrocessione. «Pioli is on fire», cantava e probabilmente gli canterà anche stasera il popolo rossonero e in un certo senso, on fire, lo è anche adesso. Perché gode di «fiducia illimitata» (parole del d.s. Pradè) e aldilà delle dichiarazioni pubbliche è certamente vero che nessuno, tanto meno colui che decide (Commisso), ha voglia di ribaltoni. Eppure Pioli lo sa. Nel calcio contano i risultati e tutto, anche la panchina più solida del globo, può improvvisamente traballare. Quel posto insomma scotta e oggi, nella tana del Diavolo, servirà una Fiorentina fin qua mai vista per non farsi inghiottire dalle fiamme. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio