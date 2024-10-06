Corriere Fiorentino: “Clima freddo intorno alla Fiorentina e a Palladino. Classifica deludente”

Palladino vuole una squadra più convincente

Raffaele Palladino cerca la sua prima "serata perfetta" da quando è alla guida della Fiorentina. Nonostante i recenti risultati positivi, con vittorie contro Lazio e Saints e un pareggio contro l'Empoli, il tecnico vuole una prestazione più convincente, soprattutto contro un avversario forte come il Milan di Fonseca. I rossoneri, reduci da una sconfitta in Champions League ma in ripresa in campionato, rappresentano un test impegnativo. La Fiorentina, con una classifica deludente e un gioco ancora poco fluido, dovrà affrontare la sfida con determinazione per evitare tensioni durante la pausa.

Nonostante i primi tre punti europei, il clima intorno a squadra e tecnico resta come minimo freddo, sia per la classifica tutt'altro che esaltante, sia per un'idea di gioco che ancora il gruppo non sembra aver assimilato. Così, dopo tanti cambiamenti tattici, Palladino è orientato a proseguire sulla strada della difesa a quattro che ha dato buoni risultati (dal secondo tempo contro la Lazio in poi la Fiorentina non ha più preso gol) potendo contare sulle disponibilità di Comuzzo, Ranieri e Quarta squalificati in Conference League e magari pure sul rientro di Pongracic. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-lancia-lallarme-la-posizione-di-palladino-non-e-solida-commisso-vuole-la-svolta/271121/