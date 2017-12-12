Corriere Fiorentino: "Cin cin Fiorentina, pensando ai rinforzi"

"Cin cin Fiorentina, pensando ai rinforzi". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in riferimento al consueto brindisi che ieri ha visto i giornalisti fiorentini incontrare alcuni m...

"Cin cin Fiorentina, pensando ai rinforzi". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in riferimento al consueto brindisi che ieri ha visto i giornalisti fiorentini incontrare alcuni membri della dirigenza viola. Infatti, oltre a Pantaleo Corvino ed a Gino Salica, era presente anche Stefano Pioli. Il direttore generale dell'area tecnica ha speso alcune parole nel corso della cerimonia: "La squadra sta crescendo. Mercato? Faremo qualcosa".